Dos regidors d'ERC denuncien irregularitats en l'elecció del candidat

Dos dels tres regidors d'ERC de l'Escala, Xavier Ballesta –actual cap de llista– i Carles Carlà denuncien irregularitats en el procés de l'elecció del candidat. Es van queixar al partit però asseguren que va fer cas omís. Hi havia dues candidatures, la de Xavier Ballesta i la d'Etna Estrems, que finalment va guanyar. La situació ja ha generat la baixa d'algun militant. Els dos regidors encara s'estan plantejant si prenen alguna mesura. El partit defensa que es van seguir els estatuts.

A l'assemblea de divendres Ballesta va rebre set vots i Etna Estrems, catorze. El procés de l'elecció, segon els estatuts d'ERC, es pot fer amb el vot de militants; el de militants, simpatitzants i amics; o el del cens universal. L'opció escollida va ser la segona. Aquí s'hauria produït, segons els regidors, la primera irregularitat perquè hauria d'haver estat l'executiva local qui decidís el sistema i ho va fer directament la presidenta, Àgata Belmonte.

Segons Ballesta, «l'executiva del partit en cap moment s'ha reunit per decidir si el sistema de votació s'havia d'ampliar a amics i simpatitzants. Ha estat una decisió unilateral de la presidenta local, no de l'executiva».

Una vegada escollit el sistema, es van produir, segons ells, noves irregularitats a l'hora de convocar. Podien votar persones amigues i simpatitzants adscrites a la secció local amb més de tres mesos d'antiguitat. Però la convocatòria no la va rebre tothom. Mentre les persones incorporades recentment la van rebre, altres de més antigues, no.

Segons explica Ballesta, «hi ha molta gent que va anar a llistes, tant el 2011 com el 2015, que m'ha fet arribar el seu descontentament i disgust per no haver estat convocades i no haver pogut votar». Es van donar casos paradoxals com, per exemple, una persona que va anar a llistes tant el 2011 com el 2015, que havia assistit regularment a reunions i que fins i tot havia representat ERC en tertúlies de la ràdio i televisió local, no havia estat convocada.

Arran de la situació política a nivell nacional s'han apropat al partit noves persones a través d'Etna Estrems qui coordinava aquest procés. La llista d'aquestes persones està actualitzada però, en canvi, els antics no, es queixen.

Segons Ballesta, es va posar en coneixement del partit. Es va enviar una queixa a nivell nacional i van mantenir reunions amb representants de la regional i comarcal, David Mascort, i Joan Fàbregas. L'assemblea tampoc va concórrer amb normalitat perquè un dels dos vocals convocats va marxar sense signar l'acte. A més, tenen constància que hi ha persones que han presentat la baixa del partit.

A la sortida de l'assemblea local, en declaracions a Ràdio l'Escala i Canal 10, Xavier Ballesta es va manifestar molest i Etna Estrems va defensar que les assemblees «venen marcades pels estatuts i aquests s'han seguit». La presidenta de la secció local defensa que es va convocar les persones amb les dades facilitades per elles mateixes i es van fer trucades a persones que no figuraven a la base.

L'eleccio de la forma de vot es va consensuar amb les persones implicades en una reunió ordinària, assegura.