El bar La Serradora tanca després que l'Ajuntament precinti l'equip de música

Dos anys i mig després que un veí de la plaça del Sol interposés una denúncia per soroll contra el popular bar La Serradora, l'Ajuntament de Figueres els ha precintat l'equip de música per superar els decibels permesos. El precinte no afecta la llicència d'activitat, però el cap de setmana passat ja no van obrir perquè no podien oferir música.

Des que es va originar el conflicte, fa més de dos anys, l'Ajuntament ha fet diverses inspeccions tècniques i sonometries que s'han traduït en requeriments pel local. El regidor de Medi Ambient, Francesc Cruanyes, ha explicat que el litigi fa anys que dura, que hi ha denúncies de diversos veïns i que s'han fet diversos requeriments als seus responsables perquè prenguessin mesures com ara l'aïllament acústic del local però que, finalment, s'han vist obligats a precintar l'equip de música.

Els seus responsables asseguren a través de les xarxes socials que compleixen amb els requisits legals i que el local està insonoritzat. «Som l'únic local de Figueres amb limitador de so legal», insisteixen.

Diuen que «tot l'esforç no ha servit per res» i que finalment han hagut de tancar «arruïnats».

Problemes de soroll

De fet, l'Ajuntament de Figueres ja ha rebut en els darrers anys diverses instàncies de veïns de la plaça del Sol per problemes de soroll. L'assumpte es va tractar en l'últim ple arran d'una pregunta de la portaveu d'ERC, Agnès Lladó sobre l'estat de l'expedient i les inspeccions. En resposta, Cruanyes va explicar que s'estava seguint el procediment i que el litigi no s'havia encallat. Tres setmanes després, l'Ajuntament ha precintat l'equip de música.

Com a mesura de protesta, els responsables de La Serradora han convocat per avui a les dotze de la nit una trobada «silenciosa» al bar. Hi assistiran els discjòqueis habituals però no hi haurà música.

La plaça del Sol és la principal zona d'oci nocturn del centre de Figueres i on es concentren diversos bars musicals. De fet, són varis els veïns d'aquesta zona que en els últims anys han presentat instàncies a l'Ajuntament relacionades amb problemes de soroll derivats de l'activitat d'aquests establiments nocturns. El bar La Serradora va obrir ara fa set anys i s'ha convertit en un popular local a la ciutat.