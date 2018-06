El cineasta figuerenc Pere Portabella, guardonat amb el premi Empordà

El director de cinema i activista polític figuerenc Pere Portabella va rebre ahir el premi Empordà en un acte celebrat als jardins del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. El premi és un reconeixement per la seva trajectòria en el món del cinema. Pere Portabella (Figueres, 1927), malgrat haver estudiat Ciències Químiques, va exercir com a realitzador i guionista cinematogràfic. També va exercir com a docent i com a polític entre 1977 i 1984 com a membre del PSUC. Ha rebut diversos premis, entre ells el Gaudí d'Honor (2012), el Premi Nacional de Cinema (2009) o el premi Dauder el 2013, entre d'altres. En reconeixement també a aquesta trajectòria el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va atorgar-li ahir el premi Empordà en un acte presidit pel president del Consell, Ferran Roquer i que va estar amenitzat pel duet Ros-Miró. Els premis Empordà són uns guardons que serveixen per reconèixer la trajectòria i la tasca de persones i entitats i que enguany ja arriben a aplegar un llistat de més de 80 premiats, entre persones i entitats.