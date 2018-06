Concentració de suport a Figueres pels investigats del tall de l'AP-7 i l'N-II el març

Avui han estat citats davant del jutge els onze activistes investigats pel tall de l'AP-7 i l'N-II a l'Alt Empordà el passat 27 de març. S'han acollit al dret a no declarar la majoria i dos han respost a les preguntes dels seus advocats perquè podien demostrar que no havien estat al tall. Les defenses demanaran l'arxivament. Dos dels investigats no han comparegut, un perquè no ha rebut correctament la citació i l'altre ha decidit desobeir.

Per donar suport als investigats, els CDR's han convocat una concentració en suport als investigats a les portes dels jutjats de Figueres que ha concentrar un centenar de persones. Han fet una crida a la mobilització per plantar cara a la "repressió".

Ha començat a quarts de deu del matí. Porten pancartes reivindicatives sobre la República i han donat suport al crit de "no esteu soles".

{C}{C}

Dues de les imputades han parlat davant de la premsa i els membres dels CDR abans d'entrar a les dependències judicials on a partir de les deu estava previst que comencessin a declarar.

"Som onze persones que hem estat citades el 22 de juny al jutjat de Figueres que ens acusen de desordres públics pels talls de l'autopista AP8 i la carretera NII, del 27 de març a Llers", ha remarcat una de les investigades a les portes del jutjat.

"Ens van identificar aleatòriament en un pàrquing situat a mig quilòmetre del lloc on s'estaven produint els talls", relata.

{C}{C}{C}{C}



La segona imputada a adreçar-se a les persones que els han donat suport ha denunciat que es tracta d'"una nova tàctica per part d el'Estat que busca sembrar la por i desmobilitzar-nos a fi que pensem que sortir al carrer ja és perillós i que acostar-se solidàriament a una acció com pot ser el cas del tall de llers ja pot comportar-nos citacions judicials".



El jutjat d'instrucció 7 de Figueres els acusa dels delictes de desordres públics i desobediència greu a l'autoritat. La defensa com ja va explicar fa pocs dies en roda de premsa, espera que el cas s'acabi arxivant perquè "no és cap delicte" tallar carreteres per protestar.

A la sortida del jutjat, l'advocada Montserrat Vinyets ha explicat que s'han acollit al dret a no declarar i ha insistit en el fet que el propi atestat diu que es van fer identificacions aleatòries.