Detingut a Figueres per intentar robar una cadena d'or a una dona de 86 anys

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 19 de juny un home de 23 anys per intentar robar una cadena d'or a una dona de 86 anys amb un estrebada. Els fets van tenir lloc cap a tres quarts d'una del migdia quan la policia va rebre l'avís. Una ciutadana que va veure els fets va trucar al 112 alertant dels fets i va donar una descripció molt acurada del presumpte lladre. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, la víctima els va explicar que un jove s'havia ofert a ajudar-la amb les bosses de la compra quan entrava al replà del seu edifici però que ella ho havia refusat perquè no el coneixia. Llavors i mentre buscava les claus, el noi la va abordar i li va estirar la joia que duia al coll sense èxit. Una patrulla va detenir l'home, que tenia nombrosos antecedents per fets similars, a la mateixa zona com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa. El detingut va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial el 20 de juny.