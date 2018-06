Aturen el desnonament d'un home a punt de suïcidar-se a Figueres

La PAH va aturar dimecres el desnonament d'un home a Figueres que amenaçava de suïcidar-se. La plataforma va aconseguir frenar momentàniament l'acció suïcida de l'home que esperava que la comitiva judicial entrés en el domicili per tirar-se daltabaix del tercer pis del número 67 del carrer Oliva.

L'habitatge és propietat de Bankia i l'home, carnisser d'ofici, havia de ser desnonat per no poder afrontar el pagament de la hipoteca, un deute que s'enfila vora els 120.000 euros. Des de la PAH de Figueres ja s'havia intentat aturar aquest desnonament el mateix dimecres al matí, però sense tenir èxit.



Tercer pis

En arribar la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra, es van trobar amb l'home i una cadira al balcó del tercer pis: amenaçava de saltar al buit tan bon punt la comitiva hi entrés, tal com han confirmat fonts policials. De fet, ja la setmana passada, el 14 de juny, un home es va suïcidar a Cornellà de Llobregat en el moment en què la comitiva judicial es disposava a efectuar el desnonament. Davant la possibilitat que l'home atemptés contra la seva vida, finalment el jutge va dictar-ne l'ajornament per d'aquí dues setmanes.



Tres ajornaments

Aquesta és la tercera vegada que s'ajorna el desnonament de l'home, segons ha explicat el portaveu de la PAH de Figueres, Juan Rosillo. El procediment es remunta ara fa set anys quan van precintar el pis per impagament. L'afectat va reocupar el seu habitatge fins l'actualitat.

Però fa dos anys va rebre una citació judicial per haver reocupat el pis, que va acabar amb una sentència de desnonament. Ara, li han donat quinze dies per endur-se les seves pertinences en un altre habitatge. Per a Rosillo una possible solució seria que el banc li oferís continuar vivint en el pis, però pagant un lloguer social.

En el ple del mes de maig, l'alcaldessa, Marta Felip, va anunciar que els serveis tècnics estudiaran la possibilitat d'expropiar habitatges a mans d'entitats bancàries que fa més de dos anys que estan buits per destinar-los a un ús social gràcies a l'aixecament de la suspensió de la Llei de l'Habitatge de Catalunya.

De fet, segons va assenyalar aleshores Compromís d'Esquerres, la ciutat té més de 700 pisos de la Sareb dels quals «620 estan en bon estat».