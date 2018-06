La biciclieta aquàtica nascuda a Roses

La invenció del primer trimarà aquàtic, nascut a l'Alt Empordà, podria revertir en la creació d'un nou esport: el ciclisme aquàtic. El projecte s'inicia, segons informa el setmanari l'Empordà, després de diverses males experiències amb la bicicleta del seu creador: Josep Rubau.

Rubau és enginyer i dissenyador, i arran de diversos ensurts amb la bicicletaes va preguntar: «Podria practicar el ciclisme en un nou entorn més relaxat?». D'aquesta pregunta arrenca el seu projecte de creació d'un trimarà aquàtic, que permetrà obrir les portes a la pràctica d'un nou concepte esportiu: el ciclisme a l'aigua. L'aparell és totalment exclusiu ja que, segons apunta el creador, «al món no hi ha cap altre trimarà que vagi per l'aigua».

Rubau ja té acostumat al seu públic a sorprendre amb les seves creacions. Ho va fer fa uns anys amb el cotxe esportiu Tramontana de 720 cv de potència i, abans, amb el disseny del Volkswagen New Beetle Dune i la Super Bike Miura. Ara hi torna amb l'inèdit trimarà aquàtic. La proposta ha arribat de la mà de l'empresa Red Shark Bikes, que té un centre tècnic de desenvolupament al Port Esportiu de Roses. A finals de mes de juny, les instal·lacions ja podran mostrar el trimarà, que a dia d'avui ja té més de 200 peticions de compra i s'està preparant el repartiment de les primeres unitats El trimarà és un vehicle flotant molt estable que està integrat per tres cossos: un casc central, que és el més important i el que permet expulsar l'aigua cap a l'exterior, i dos estabilitzadors laterals que es mouen gràcies a la força de l'esportista.



365 dies l'any

El que té de peculiar aquest trimarà és que es pot fer servir els 365 dies de l'any perquè està dissenyat de tal manera que l'usuari no es mulla en pedalejar. És un vehicle molt còmode i dinàmic que també és molt fàcil de plegar per transportar-lo en qualsevol vehicle, ja sigui al maleter o a la part superior.

Rubau ha tingut en compte l'heterogènia en l'exigència de cada esportista, i per això ha decidit llançar tres models diferents de Trimarà: l'Sport, per poder fer entrenaments ciclistes exigents; l'Adventure, destinat a aquells que vulguin fer una excursió i vulguin carregar tendes de campanya i motxilles; o el Fun, destinat al sector nàutic d'esbarjo i lleure.Tots tres models estan pensats pel món nàutic en general, i es poden utilitzar en rius, llacs o bé al mar. El que també tenen en comú són els seus components de primer nivell. Estan fabricats amb fibra de carboni i, a les parts inferiors, amb materials més soferts per tal desprotegir-los de possibles impactes amb el fons aquàtic.



Perga i Serra, entre d'altres

En la creació d'aquest projecte hi han participat un equip humà amb professionals de molta trajectòria: el britànic enginyer naval William Pegram, l'enginyer expert en motociclisme de competició Josep Serra, especialistes biomecànics que treballen amb ciclistes professionals, entre molts d'altres. La seva excel·lent feina permetrà gaudir de la pràctica esportiva d'una forma relaxada i lliure mentre es descobreixen nous horitzons.