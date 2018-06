Enxampen un camió a la Jonquera amb el sistema de gasos manipulat

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home a la Jonquera que havia manipulat el sistema d'emissió de gasos del camió i a més portava una bomba de succió per furtar gasoil.El denunciat pels agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona del sector Figueres és un home de 40 anys d'edat i veí d'Oliva (València). Va acabar amb una denúncia per ser el presumpte autor de dues infraccions recollides al Reglament General de Vehicles.

Els fets van passar dimarts el matí durant un control de transports que la patrulla de trànsit havia establert al quilòmetre 6,5 de l'autopista AP-7, al terme municipal de La Jonquera.

Els agents van aturar un camió i, en fer-li la inspecció, van detectar que portava un dispositiu electrònic per anul·lar el senyal del dipòsit d'Adblue. L'Adblue és un sistema de depuració de gasos imprescindible en els actuals motors dièsel per tal de protegir el medi ambient a través d'una solució líquida. Quan el dipòsit d'Adblue es buida, el sistema electrònic del vehicle impedeix que es reiniciï la marxa sense haver-lo omplert.

Els agents van constatar que el senyal electrònic de detecció del dipòsit buit estava manipulada, per tant quan s'acabava l'Adblue el vehicle continuava la marxa, però amb una emissió de gasos superior a la permesa. A més, en els baixos de la tractora van descobrir una bomba de succió i tot un sistema de tubs per utilitzar-la, presumptament, per robatoris de gasoil. Tot plegat li podria comportar 400 euros de multa.