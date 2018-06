Roses allibera el litoral de construccions a tocar del Far

Roses afrontarà l'estiu amb un tram del front litoral alliberat de construccions a la zona del Far. Durant anys ha preocupat la mala imatge que oferia, sobretot des del mar, en una badia declarada de les més belles del món. L'Estat ha retirat la totalitat de l'antiga depuradora de marisc. A partir de setembre es començarà a treballar per obtenir la concessió i decidir si se li dona algun ús, més enllà de poder-hi passejar.

El servei provincial de costes tenia previst aquest mes fer-hi una visita després que hagi acabat l'enderroc. L'alcaldessa, Montserrat Mindan, confirmava en declaracions a la televisió local que només queden petits detalls per tancar però que els 3.500 metres quadrats de construccions ara són un espai natural. Després d'anys de debat, finalment l'empresa es va traslladar a una altra ubicació, al port, i es van enderrocar els edificis que s'havien deteriorat. Des que van deixar de tenir ús havia empitjorat la situació. Runa, deixalles i ocupes preocupaven l'Ajuntament.

Però el projecte d'enderroc va arribar aquest any i ha finalitzat. Ara es disposa d'un solar en un punt litoral emblemàtic, en una punta a tocar del Far, el castell de la Trinitat i Canyelles.

No només permetrà donar-li un ús com a zona d'oci o passeig, sinó que la visió des del mar per on transiten diàriament nombrosos creuers i particulars en embarcacions nàutiques és ben diferent.

A l'entorn més proper hi ha altres projectes com nous usos al far que permetin connectar els terrenys.