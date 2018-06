El calvari d'uns veïns de Figueres que denuncien uns «ocupes» que fan destrosses

Els veïns d'una comunitat de pisos de Figueres denuncien que uns okupes s'han fet els amos dels habitatges on no viu ningú i que el seu comportament ha convertit la convivència en "desesperant". Dia sí dia també, requereixen la presència policial quan aquestes persones "alteren l'ordre". Però, segons es queixen els veïns, l'acció de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra no resol el problema, i, per això, han reclamat a la propietat dels pisos que emprengui mesures per desallotjar els "il·legals".

L'ocupació per la força afecta diferents pisos de dos blocs limítrofs, al carrer Cuixà i al carrer Albera, ambdós propietat de La Caixa (una part gestionada per Servihabitat i l'altra per InmoCaixa). L'entitat financera, coneixedora de la situació a través de les queixes dels inquilins legals, ha instal·lat reixes a les finestres i portes blindades per barrar l'accés als okupes, però aquests han trobat la forma de destrossar tots els sistemes de seguretat i de seguir campant lliurement pels immobles.

La Caixa, fins i tot, ha contractat un guàrdia de seguretat que, durant un moment concret del dia, fa rondes pels blocs de pisos, però els okupes també han aconseguit burlar la seva presència.

El pas definitiu que ha empès l'entitat financera ha estat iniciar un procediment judicial per desallotjar, per la via legal, aquestes persones, si bé es preveu que aquest procés sigui llarg.



Miccions a les escales i oli a l'ascensor

Els forts sorolls de nit i de dia, la cridòria, les deixalles llançades en espais comuns, miccions a les escales, oli a l'ascensor, comptadors de la llum i de l'aigua malmesos... són només algunes de les petjades que han anat deixant aquestes últimes setmanes els okupes en els blocs de pisos.

Els veïns i les veïnes, que prefereixen no donar la cara, asseguren que estan farts de "viure aquest calvari" i, de fet, ja hi ha famílies que han optat per canviar de pis per allunyar-se del problema.

Aquells que resisteixen pagant religiosament el seu lloguer mensual diuen que temen que els okupes generin episodis de conflictivitat perquè volen forçar-los a marxar per apoderar-se de tots els pisos. "No és just. Nosaltres volem seguir vivint aquí. És casa nostra i sempre hi hem estat molt bé. Però la convivència, ara mateix, és realment insuportable", lamenta una veïna.