Els hotels de Figueres llancen un web per conquerir el mercat de reserves

L'Associació Holets de Figueres s'ha llançat a muntar la seva pròpia central de reserves online a través d'un nou web, hotelenfigueres.com. L'entitat ha arribat a un acord amb l'Oficina de Turisme de Figueres per tal que els seus responsables facin difusió d'aquest portal.

"Ara, quan a l'Oficina de Turisme atenen visitants que demanen on poden allotjar-se, se'ls informa del nou web i de les facilitats de trobar disponibilitat lliure en algun dels hotels de la ciutat", comenten Josep Barrull i Antoni Piñar, president i tresorer, respectivament, de l'Associació Hotels de Figueres.



Un marcat accent local



El web és, alhora, un aparador dels tretze hotels que formen l'entitat: Hotel Pirineos, Hotel Empordà, Hotel President, Duran Hotel Restaurant, Hotel Restaurant Travé, Hotel Plaza Inn, Hotel Restaurant Bon Retorn, Hotel Rambla, Hotel Ronda, Hotel Los Ángeles, Hotel Europa, Hotel B&B i Hotel Figueres Parc.

Els hotelers han adquirit el compromís amb grans plataformes de reserves per Internet, com Booking o Expedia, que garanteix que, en dates assenyalades en què es mou una afluència de turistes considerable, tanquin disponibilitats per afavorir el portal local.

A banda de la informació sobre cada hotel, sobre la gestió de reserves i sobre el calendari de disponibilitat d'allotjament, el web hotelenfigueres.com també és un espai que facilita informació, preus i condicions especials per visitar el Teatre-Museu Dalí, el Museu del Joguet de Catalunya i el castell de Sant Ferran, a més d'horaris i preus d'autobusos, trens i servei de taxi.