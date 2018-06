Vint-i-sis artistes conviden a descobrir la sexualitat a través de la masturbació

With myself project dona espai a la masturbació vaginal i del clítoris a través de la creació de 26 artistes que han il·lustrat la seva visió personal del plaer obtingut de l'exploració del propi cos. Es tracta del primer projecte col·laboratiu de la jove fotògrafa empordanesa Maria Alzamora, que s'ha envoltat de companys i amics, tots ells relacionats amb el món de l'art, i procedents d´Anglaterra, València i l´Alt Empordà, on ha establert vincles els darrers anys.

El treball, en format de fanzín, s'ha presentat recentment a La Cate de Figueres. "La paraula masturbació no és cap paraulota. És més, és un concepte preciós. L´educació sexual que rebem, sovint s´oblida dels nostres estimats conys. De fet, tendeix a negar el nostre impuls i desig ­sexual. El nostre plaer no sempre té l´espai que es mereix".

Amb aquestes paraules s'obre el treball d'Alzamora, que es nodreix de textos, fotografies i il·lustracions. "Sempre he estat molt oberta a parlar de sexe, ja que afavoreix descobrir coses i saber més, però tot i així no em va ser fàcil descobrir el meu cos, i ho explico al fanzín.

L´única relació que m´havia ensenyat la societat a tenir amb mi mateixa era el meu pes i, si només t'ensenyen a no agradar-te, masturbar-te és molt difícil". No tothom parla obertament de la masturbació vaginal i del clítoris, apunta Alzamora, que va decidir convertir els seus pensaments en una creació oberta a altres artistes.

"A mi la masturbació m'ha ajudat a estimar-me més". Les relacions amb altres persones canvien "si estic satisfeta sexualment, llavors no tinc aquesta necessitat i quan tinc una relació sexual amb algú és perquè he connectat amb aquesta persona i em ve de gust".

Els textos estan en versió original, la majoria en anglès, i els que estan en castellà i català s´han traduït a l´anglès.

Juntament amb les il·lustracions, cada artista reflexiona sobre aquest moment íntim i natural i convida a descobrir la sexualitat a través de la pròpia estimulació, superant tabús. Hi han aportat la seva feina i la seva reflexió: Ada Segura, Ana Blanco, Anabanana, Ana Roussel, Anna Hartwig, Azucena Moya, Cristina Comaposada, Cristina Glies, Ella Healing, Jasmine Moodie & Esther Longden, Lita Guijarro, Luba Dalu, Mai Giménez, Maria Alzamora Fotografia, Megan Wylie, Mireia Herruiz, Mònica Quintana – Fine Art Photography, Noèlia Andrés Photography, Pilar Villanueva, Ruvimbo Togara, Shreya Patel, Stephanie Jones, Teresa Casanovas i Tura. Els fanzins i les postals i els cartells de les il·lustracions que s´inclouen dins el projecte es poden adquirir a La Cate de Figueres. El fanzín també es troba en punts de Girona i Barcelona. De l´obra, s´han editat només 130 exemplars, de manera que un cop coberts els costos, si hi ha guanys de la venda de l´obra i de tot el material relacionat amb el projecte, serviran per ampliar-lo i per fer una segona edició.