ERC de Figueres alerta de la «deixadesa» de les instal·lacions municipals

Esquerra Republicana de Figueres alerta de la falta de manteniment que pateixen les instal·lacions municipals de la ciutat, una problemàtica que la formació exemplifica amb la darrera lesió d'una atleta pel paviment malmès de l'estadi Albert Gurt.

La portaveu del grup municipal, Agnès Lladó, denuncia que «aquesta deixadesa és un problema que s'agreuja cada dia que passa i, com en molts altres aspectes, no hi veiem solucions».

En el cas de l'estadi Albert Gurt i del paviment malmès, Lladó recorda que des d'Esquerra ja han posat a sobre la taula una solució.

«Vam acordar amb l'equip de govern que se solucionés aquesta problemàtica, o com a mínim s'hi intervingués, utilitzant una partida de les inversions financerament sostenibles», segons la qual no perjudicaria les arques municipals.



A l'espera de les millores

La inversió a l'estadi Albert Gurt forma part de tota una sèrie de propostes que Esquerra va introduir al pressupost municipal d'enguany a canvi de donar-li suport. De fet, l'Ajuntament va anunciar una sèrie de millores a l'estadi que passaran primer per tancar-lo per protegir-lo i incorporar-hi mesures de seguretat.

La primera inversió en els equipaments serà la il·luminació, amb un projecte que ascendeix a 180.000 euros. El tancament perimetral caculen que tindrà un cost d'uns 150.000 euros i el tartan, un element que també s'ha de canviar, uns 120.000 euros.