El racisme a Figueres, a debat

La CUP i Som Alternativa organitzen una taula rodona per debatre entorn el reconeixement de la diversitat cultural a Figueres, així com la situació del racisme a la ciutat. A la taula hi participaran membres de diferents entitats locals: Souadou Balde (Associació Mussidal), Zouhair Rotbi (Casal Popular Rifeny de Figueres), Jihan Dahou (Associació Dones per la Pau de Figueres), Yolanda Villarraga (Associació Aires de Mi Tierra) i una ponent per confirmar de l'Associació Romi Cali. L'acte serà al pati de la Cate el 29 de juny a les 19 h i, després de la taula rodona, hi haurà piscolabis amb menjars del món.

Aquesta taula rodona és el segon d´un cicle d´actes sota el lema "Figueres en moviment", un espai obert de debat i reflexió creat per Som Alternativa i la CUP de Figueres. Amb aquests actes, ambdues organitzacions pretenen posar en marxa un espai de trobada obert als veïns i veïnes de Figueres per abordar la situació política municipal i entomar un procés de diagnosi compartida de les necessitats i potencialitats de ciutat. En aquest sentit, l´espai Figueres en moviment organitzarà diversos actes fins a la tardor.