Figueres ajorna l'aprovació de l'ordenança de terrasses

L'Ajuntament de Figueres havia anunciat que la nova ordenança d'ocupació de la via pública, amb què s'ha de regular la instal·lació de terrasses, es votaria en el ple del pròxim mes de juliol. Ahir el document havia de passar per comissió informativa, però durant la sessió es va anunciar que s'havia de deixar sobre la taula. Segons l'Ajuntament, el document primer s'ha de sotmetre a exposició pública abans de ser votat per evitar qualsevol impugnació posterior.

El document està pendent des del 2014, quan es va aconseguir tancar un acord amb el sector de la restauració per elaborar l'esborrany. Finalment, es disposa del text definitiu i el passat 5 de juny es va presentar als regidors de l'Ajuntament.

Va ser durant aquella presentació quan es va anunciar que se sotmetria a votació el mes vinent i que podria començar a aplicar-se el 2019. Ara, però, se n'ha ajornat la votació. Segons han explicat fonts municipals, des de l'àrea de secretaria i els serveis jurídics de l'Ajuntament s'ha instat a exposar-lo públicament abans d'aprovar-lo.

L'oposició ha carregat durament contra el govern per haver-ne ajornat l'aprovació. De fet, ja quan es va anunciar que l'ordenança de terrasses passaria pel ple del juliol es va posar en dubte la credibilitat del govern figuerenc.

«És una presa de pèl», ha dit la portaveu d'ERC, Agnès Lladó, que també ha denunciat la manca de credibilitat i compromís del govern municipal després que anunciés que « s'havia de deixar a sobre la taula perquè faltava un tràmit preceptiu». Per al PSC, és una «evidència que 5 regidors no són suficients» i des del PP critiquen també l'absència de l'alcaldessa Marta Felip a la Comissió.

Durant el plenari del mes de maig, Esquerra va reclamar l'ordenança i el regidor de Serveis Urbans, Quim Felip, manifestava que s'hi estava treballant. Setmanes després van posar el juliol com a data. Ara, torna a estar a l'espera. I és que ja s'havia anunciat que l'ordenança estaria a punt la primavera del 2017, un compromís que es va incomplir.

Mentre no es regula la instal·lació de terrasses, aquestes no han parat de créixer, sobretot al centre amb l'obertura de nous locals. L'ordenança també ha de regular l'accessibilitat de la via pública.