La Salle Figueres diu adeu als últims religiosos de la Comunitat de Germans

L'escola La Salle Figueres ha dedicat un acte de comiat entranyable a la Comunitat de Germans, formada per quatre religiosos, que deixen de tenir presència al centre perquè es fan grans. Mestres, professors, alumnes, personal no docent i famílies han compartit, amb motiu de l'últim dia de classe, el 22 de juny, una celebració inspirada en El Petit Príncep, amb la idea que els germans deixen l'estela dels valors i de l'exemple com ho fa el personatge creat per Antoine de Saint-Exupéry.

El germà Jaume Palom, actual superior de la comunitat, afirma que, a Catalunya, la mitjana d'edat dels germans està per sobre dels 77 anys. "No hi ha un relleu, no hi ha vocacions i ens trobem en un moment en què el nombre de germans que necessiten cures de salut específiques augmenta", explica, alhora que admet que, des que va fer els vots, ha complert tan bé com ha pogut amb tot allò que li ha ordenat la institució.

Professor de Biologia, va ser director de La Salle Figueres i de la comunitat del 1993 al 1999 i, amb un abans i un després per diferents seus de la institució, ha passat l'última mitja dècada a Figueres.



Atenció física i espiritual

Ara, amb 76 anys, al germà Jaume Palom, el destinen a Cambrils, per ajudar germans d'edat avançada. La institució també ha volgut vetllar pel benestar dels altres tres germans que han residit fins ara a l'escola de Figueres, Felip Pou, Joan Farrés i Virgili García, els quals s'establiran o bé a prop de les seves famílies o bé en seus de La Salle on rebran l'atenció física i espiritual necessària.

El director de La Salle Figueres, Jordi Gibert, explica que "és el moment d'agrair als germans tota la tasca educativa i pastoral que han realitzat a Figueres i a l'Alt Empordà al llarg de més de 100 anys d'història, concretament des del 1910, quan el germà Josafat liderava el primer equip docent de l'escola i que amb tota la dedicació, igual que el gra de mostassa, la més petita de totes les llavors, o el llevat dins la pasta de la farina, ha anat donant el seu fruit en generacions i generacions d'alumnes i famílies".

Jordi Gibert exposa que la institució de La Salle ja fa anys que ha confiat continuar la missió educativa i pastoral a l'equip humà que actualment treballa a l'escola i que al llarg dels darrers temps ha anat rebent la formació específica oportuna en l'àmbit institucional.

De fet, la direcció i tots els òrgans col·legiats i individuals que hi ha a l'escola fa anys que estan liderats només per seglars, és a dir, sense germans.

"A partir del curs vinent, els professors i professores, juntament amb tot l'equip humà de La Salle, seran els encarregats de transmetre tot allò que hem après dels germans", anota el director, el qual ha volgut subratllar com n'és d'important la transmissió rebuda per la comunitat de religiosos: "Tot l'equip seguirem compromesos amb el carisma i el projecte de La Salle i continuarem formant infants i joves ensenyant-los, tal com ho hem fet fins ara, a partir de l'exemple dels germans i dels valors humans inspirats en l'Evangeli de Jesús. Continuarem vivint que La Salle és una gran família; que ser de La Salle vol dir alguna cosa més que venir a l'escola; que vol dir aprendre a veure el món amb el cor".

L'adeu als últims germans de La Salle ha estat doblement emotiu, ja que ha coincidit amb l'últim dia dels alumnes de 4t d'ESO a l'escola. Cançons, poemes i bons desitjos per a tots plegats van remoure els sentiments de tota la comunitat educativa.



Més de cent anys de presència lasal·liana

Els Germans de les Escoles Cristianes de La Salle van venir de Béziers per donar continuïtat a la tasca d'educar que els van prohibir a França, el 1904. La poca distància que els separava de la frontera francoespanyola els va portar a fer-se presents a l'Alt Empordà. Primer, es van instal·lar a Hostalets de Llers i a Fortianell. Agullana i la Jonquera també van acollir els germans. Mentrestant, a la zona dels Fossos de Figueres, es va construir el Col·legi Hispano-Francès, i oficialment el centre es va inaugurar el 1909. La presència dels germans de La Salle s'ha fet palesa més d´un segle.