L'Escala reobre al bany les dues platges del centre

L'Ajuntament de l'Escala va reobrir ahir amb normalitat al bany les dues platges del centre afectades dilluns per un vessament d'aigües brutes de la depuradora situada a la Punta. Les analítiques van permetre confirmar que no hi havia perill.

La Platja i el Port d'en Perris es van tancar al bany dilluns a mig matí com a mesura preventiva després que la depuradora des d'on es bombegen les aigües brutes cap a la depuradora principal deixés de funcionar cap a dues hores i se n'anessin al mar aigües residuals.

Les platges tornaven a estar plenes de banyistes. L'Ajuntament va voler evitar amb la mesura risc d'irritacions a la pell.