Figueres oferirà busos gratuïts des de la Costa Brava i França per portar turistes a la ciutat

L'Ajuntament de Figueres posarà busos gratuïts des de l'Escala (amb parada a Roses i als càmpings de Sant Pere Pescador) i Perpinyà per atraure turistes allotjats a la Costa Brava i a la Catalunya Nord aquest estiu. El servei tindrà una freqüència de dos dies per setmana des del 9 de juliol fins al 31 d'agost. La previsió és que els vehicles arribin a la ciutat cap a quarts d'onze del matí i un cop aquí s'acompanyarà als visitants a l'Oficina de Turisme, passant pel centre de la ciutat i se'ls oferirà un tast de vins. Es tracta d'una reivindicació del mateix teixit comercial de Figueres.



Després se'ls deixarà temps lliure i a la tarda se'ls donarà la possibilitat de visitar el Castell de Sant Ferran, abans de tornar als seus llocs d'origen. Els visitants també podran gaudir de descomptes en diversos comerços. La iniciativa compta amb un pressupost de 35.000 euros finançats pel consistori.



Presentem la campanya de promoció turística i comercial "Figueres, as you like! / Figueres, comme vous l´aimez" amb busos gratuïts des de Perpinyà i la costa (L´Escala, St.Pere i Roses) per venir a Figueres els mesos de juliol i agost.#FigueresEmprèn #VisitFigueres pic.twitter.com/b5WVWyxKmV — Marta Felip (@MartaFelip) 28 de junio de 2018

De l'Escala, sortiran els dilluns i els dimecres a tres quarts del nou del matí. Durant el trajecte, pararan a recollir visitants als càmpings de Sant Pere Pescador i a Roses. A la Catalunya Nord, els combois oferiran rutes els dimarts i els dijous amb sortida a la mateixa hora de Sant Cyprien i parada a Perpinyà.La previsió és que els turistes arribin a la ciutat, acompanyats d'un guia, pels volts de dos quarts d'onze del matí.Després, participaran en un tast de vins i disposaran de temps lliure fins cap a les cinc de la tarda. Els que ho desitgin,una hora abans de la tornada als seus llocs d'origen.A més, podran gaudir de descomptes en diversos comerços adherits a l'associació Comerç Figueres.L'Ajuntament de Figueres promou la iniciativa amb un pressupost que ronda els 35.000 euros. Per a fer-ho possible,dels diferents municipis implicats