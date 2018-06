La fiscalia demana 15 anys de presó per a l'acusat d'una violació a Sant Pere Pescador

L'Audiència de Girona tenia previst jutjar ahir l'acusat de violar una dona a Sant Pere Pescador el 2016, tot i que finalment la vista va ser suspesa en no localitzar dos dels testimonis importants per a la defensa i s'ha posposat pel mes de febrer.

Tal com relata la fiscalia, els fets s'haurien produït el mes de gener, quan cap a les nou del vespre el processat i la víctima van conversar i prendre una copa junts en un bar de Figueres. Posteriorment van anar a un altre bar de la mateixa localitat.

Allà l'acusat va recollir un amic mentre la dona s'esperava al cotxe d'aquest. Tots tres es van dirigir a la localitat de Sant Pere Pescador per deixar l'amic del processat a casa seva. Un cop allà, cap a les onze de la nit, els escrits assenyalen que l'acusat va proposar a la víctima d'anar a casa d'ell per fumar marihuana i ella hi va accedir.

Un cop van arribar al domicili de l'encausat, es van trobar amb la parella de veïns que vivien a sota en una caravana i van estar xerrant amb ells i bevent junts fins que l'home va proposar a la dona de pujar al seu domicili per menjar alguna cosa. Quan estaven a l'habitació del processat, la víctima va manifestar que no tenia gana i que només volia fumar i tornar cap a Figueres. Va ser llavors quan l'acusat li va dir que «abans de tornar, volia tenir sexe amb ella».

La víctima s'hi va negar i, tal com recullen els escrits de la fiscalia, el processat va començar a colpejar-la fortament a la cara i al cap mentre la insultava. Com a conseqüencia dels cops, la dona va quedar aturdida i va ser llavors quan l'encausat va aprofitar per treure-li les mitges que portava i penetrar-la vaginalment mentre l'agafava dels cabells sense parar de colpejar-la, fins que va ejacular a sobre el seu abdomen.

El ministeri fiscal li demana una pena de 15 anys de presó per un delicte d'agressió sexual en la modalitat de violació i un delicte de coaccions. També el considera culpable d'un delicte lleu de lesions (amb una multa de 1.000 euros) i vol que indemnitzi la víctima amb 30.000 euros.