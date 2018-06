Les Justes del rei Jaume cauen de la programació de Sant Pere a Figueres

Era un dels plats forts de la programació de la festa de Santa Creu de Figueres, l'any passat ho va ser per Sant Pere, però enguany les Justes del rei Jaume I no se celebraran. Ja no es va incloure a la programació de les Fires i Festes de la Santa Creu i tampoc consta en el llistat d'actes de la festa de Sant Pere. Després de sis anys, Figueres ja no tindrà més Justes del rei Jaume.

El format estava organitzat per la companyia d'espectacles Drakònia Produccions, en col·laboració amb l'Ajuntament de Figueres, i durant els primers anys va atraure un nombre important de públic. Es recreava l'època en què el rei Jaume I va concedir la Carta Pobla, l'any 1267, i va convertir Figueres en Vila Reial. L'any passat se celebraven els 750 anys del fet.

El regidor de Festes, Quim Felip, explica que l'espectacle no ha tingut continuïtat perquè la companyia no els ha tornat a presentar la proposta. «Quan ho organitza un privat, si no li surten els números és normal que ho deixi d'organitzar», diu.

De fet, Drakònia, l'empresa organitzadora, no ha fet declaracions sobre els motius pels quals ha deixat d'organitzar les Justes. «Aquests sis anys han sigut molt correctes i sempre hem tingut públic a tots els espectacles que hem organitzat», expliquen fonts de la productora. Les Justes del rei Jaume I es van estrenar el 2012 i, durant aquests sis anys, s'han organitzat en diversos punts de la ciutat: la Rambla, el castell de Sant Ferran o, la darrera ubicació, el Parc Bosc.

A banda dels tornejos de cavallers, que donaven nom a l'activitat, també s'ambientava part de la ciutat en una ciutat medieval amb mercat d'artesans, jocs i animació.

Enguany, però, la festa de Sant Pere compta amb una programació d'activitats més reduïda. El pregonet del Consell Ciutadà d'Infants donarà el tret de sortida, seguit de la revetlla de Sant Pere a la Plaça Catalunya amb concert i ball amb la Montecarlo i Hotel Cochambre. Demà és el dia més tradicional, amb l'ofici solemne, sardanes i concerts. Diumenge es tancarà la celebració amb la jornada castellera.