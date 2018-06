El túnel entre la C-260 i el centre de Figueres continua tancat al trànsit

El talús de sota l'N-II de Figueres i que connectarà el recinte Firal amb el desdoblament de la C-260 a Vilatenim encara està tancat al trànsit. Fa dos mesos que els cotxes circulen pel tronc central de la carretera ja ampliada, però l'accés al túnel continua restringit amb tanques. L'obertura del pas permetrà descongestionar el trànsit, ja que facilitarà l'enllaç des de la carretera de Roses amb el centre de Figueres, sense passar per Vilatenim.

El desdoblament es va fer operatiu coincidint amb l'inici de la Setmana Santa, però pel talús encara no s'hi pot circular. El vial fa setmanes que està visualment acabat, ja està asfaltat i s'ha instal·lat la senyalització vertical i horitzontal. Però l'estiu ja ha començat i el compte enrere per l'arribada de turistes s'ha pràcticament esgotat.

El talús es troba en el tram final del vial sud, que discorre en uns 550 metres paral·lel a la C-260 i el riu Manol, i connecta Vilatenim amb el carrer Itàlia de la zona industrial del recinte firal, situat a l'altre costat de l'N-II. Aquest vial, juntament amb el túnel, ajudarà -quan s'obri- a descongestionar el tram final de la C-260 i serà una nova via d'accés a Figueres. De fet, estava previst que el pas s'obrís al trànsit quan finalitzessin els treballs de l'entorn de l'N-II, una intervenció ja enllestida.

Així, un cop comenci a funcionar ja no caldrà enllaçar per l'N-II per arribar fins el firal i també es reduirà el volum de trànsit de la Marca de l'Ham. Els vehicles es podran desviar per aquest altre vial paral·lel.

El talús va ser construït pel Departament de Territori i Sostenibilitat amb un sistema innovador que va permetre que s'executessin les obres en ple estiu i sense tallar el trànsit de l'N-II. Aquest calaix, a més, està preparat per al futur desdoblament de la carretera nacional. A més, hi ha un segon vial, el nord, que connecta amb el camí vell de Vilatenim i que es va obrir pocs dies després del tronc central.

La carretera C-260 al seu pas per Vilatenim era l'únic tram que quedava per desdoblar entre Figueres i Roses. El trànsit varia entre els 21.000 i els 24.000 vehicles diaris, de mitjana anual, però pot arribar als 43.500 durant el mes d'agost. L'eficàcia del desdoblament es posarà a prova aquest estiu.

Aquest divendres es farà la inauguració del desdoblament amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip.