Figueres oferirà busos gratuïts des de la costa per captar turistes

L'Ajuntament de Figueres oferirà busos gratuïts des de l'Escala (que farà parada a Roses i als càmpings de Sant Pere Pescador) i Perpinyà. El servei, que funcionarà des del 9 de juliol fins al 31 d'agost, tindrà una freqüència de dos dies per setmana i vol facilitar l'arribada a Figueres de turistes allotjats a la Costa Brava nord o al sud de França. Es tracta d'una prova pilot que busca potenciar l'oferta turística i comercial de la ciutat, així com l'augment de visitants en plena temporada alta. És una demanda feta des del teixit comercial de la ciutat.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha explicat que la iniciativa busca «atendre la demanda comercial per tal que coneguin l'atractiu de la nostra ciutat». El projecte compta amb la col·laboració de Comerç Figueres.

La campanya de promoció turística i comercial, batejada en anglès com a «Figueres as you like» o en francès com a «Figueres comme vous l'aimez» busca fomentar que els turistes de la costa més propera a la ciutat es desplacin amb el servei d'autobús i hi facin despesa. Els dilluns i dimecres sortirà de l'Escala a tres quarts de nou del matí i farà parada a Sant Pere Pescador i a Roses. També hi haurà connexió amb la Catalunya Nord, que en aquest cas els busos funcionaran els dimarts i els dijous i sortiran des de Sant Cyprien amb parada a Perpinyà.



Valor afegit a la zona

Per a Felip, el servei «en cap cas fa competència a la resta de municipis sinó que se suma a l'oferta d'activitats que es pot donar als turistes». El projecte compta amb un pressupost de 29.872 euros.

Els turistes arribaran a la ciutat acompanyats d'un guia, que els informarà sobre l'oferta cultural, gastronòmica i comercial de la ciutat. Un cop a Figueres –arribaran a l'aparcament de busos davant la Torre Galatea– se'ls farà un recorregut per la ciutat fins la Casa Empordà, on participaran en un tast de vins.

També s'incorporarà un bus llançadora entre el centre i el Castell de Sant Ferran, un dels acords amb el PP per l'aprovació dels pressupostos.