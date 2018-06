L'Orquestra Costa Brava inaugurarà la Festa Major de Sant Pere Pescador

El muncipi ha programat una desena d´activitats per aquest cap de setmana

Música, sardanes i espectacles infantils ompliran els carrers i places de Sant Pere Pescador. El municipi celebra, des d´avui i fins al diumenge, tres dies de Festa Major amb una desena d´activitats per a tots els gustos i edats.

El primer dia de festa, coincidint amb la diada de Sant Pere, l´església parroquial acollirà l´ofici solemne amb la col·laboració de l´Orquestra Costa Brava. El mateix grup serà l´encarregat de posar música a les sardanes que es tocaran després de la missa a la plaça Major. A la tarda, la festa es traslladarà al parc del Riu on hi haurà concert i ball a càrrec també de l´Orquestra Costa Brava. La banda va ser fundada l´any 1956 a Palafrugell per un grup de músics procedents de les millors orquestres del moment. La seva discografia és considerable, especialment en la vessant de la música per a cobla, en la que està avalada per marques tan prestigioses com Philips o Columbia. El primer dia de la Festa Major de Sant Pere Pescador acabarà amb una nit de disbauxa i música a càrrec dels grups Banda Neon i Dj B&B.

El programa continuarà demà amb activitats esportives i molta música. A les onze del matí, el Camp Municipal d´Esports acollirà una jornada de Bubble Football, un esport divertit i original de futbol bombolla on has fer gols i evitar que et tirin. A la tarda, els més joves podran ballar i divertir-se amb la Festa Holi, la festa dels colors, a l´aparcament del Riu.

A la nit, la festa es traslladarà al Parc del Riu amb els concerts de Banannabeach, l´Orquestra Maribel i Dj N´Digo.

L´últim dia de festa, el diumenge, serà el torn de les sardanes amb la Principal de l´Escala, a la plaça Major. També tindrà lloc l´espectacle infantil de la Cia. de teatre Més tumàcat. El grup porta més de 15 anys fent riure a petits i també grans d´arreu del territori català i d´Andorra. Col·laboren de forma desinteressada amb Creu Roja i son expedicionaris amb Pallassos Sense Fronteres des del 2008. L´animació infantil culminarà amb la Festa de l´Escuma.