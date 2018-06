El Molí de l'Escala servirà l'àpat del casament del multimilionari Kimbal Musk

El restaurant Molí de l'Escala serà responsable del menú que servirà en el casament de Kimbal Musk i Christiana Wyly. El germà del propietari de Tesla Motors ha elegit el jaciment d'Empúries i el nucli de Sant Martí per a celebrar el seu matrimoni, el que ha provocat algunes queixes, ja que s'ha tancat unes hores l'accés a la població i al recinte arqueològic.

Les mesures de seguretat són elevades -entre els convidats hi haurà l'expresident dels EUA Barack Obama i l'actor Will Smith- i els protagonistes de la cermimònia busquen la màxima privacitat motiu pel qual els treballadors del restaurant presents a l'esdeveniment tenen prohibit portar mòbils per evitar la filtració d'imatges.

La seguretat en la cerimònia és privada i l'organització no ha sol·licitat assistència dels cossos de seguretat de l'Estat o la Generalitat.