El Pollastre de Sant Pere dona el tret de sortida a la festa petita de Figueres

La inestabilitat meteorològica és un clàssic de les Fires de la Santa Creu, i ara sembla que també s'està instaurant a les de Sant Pere. Amb la vista posada al cel, el Consell d'Infants i el Consell Local de Joventutat van donar el tret de sortida a la festa amb un ampli ventall d'activitats batejades com «El pollastre de Sant Pere» i el pregonet batejat sobre els drets dels infants, adolescents i joves.

Al vespre, la revetlla de Sant Pere es va fer a la Plaça Catalunya amb un concert de la Montecarlo seguit d'Hotel Cochambre. Per avui, festa local a Figueres, es preveu la jornada de les entitats del Consell Local de Joventut, ofici solemne, sardanes, la inauguració d'una exposició de pintura al castell de Sant Ferran i concert. Dissabte no hi ha activitats programades i diumenge es tancarà la celebració amb la jornada castellera amb els Xerrics d'Olot, els Esperxats de l'Estany i la Colla Castellera de Figueres a la Rambla.