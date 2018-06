La C-260 desdoblada, a ple rendiment

Des de dijous al vespre, el túnel del vial sud de la C-260 a Vilatenim i que connecta amb el recinte firal de Figueres ja està obert després de dies de la seva finalització. De fet, l'obertura del pas va coincidir amb la inauguració del desdoblament per part del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.

Sobre el motiu pel qual el pas sota l'N-II s'ha mantingut tancat malgrat haver enllestit fa dies els treballs, el conseller va esgrimir raons tècniques. «Hi teníem un conjunt de circumstàncies tant administratives com elèctriques que no van permetre obrir-lo fins dijous al vespre», va dir Calvet.

De fet, l'estructura del talús està construïda per assumir un futur desdoblament de l'N-II que discorre per sobre. En relació amb aquest «greuge històric», Calvet va proposar tractar-ho amb l'Estat quan el president Quim Torra s'hagi reunit amb el seu homòleg espanyo, Pedro Sánchez. Serà després d'aquesta reunió, centrada en les relacions polítiques, quan es podran tractar els «greuges històrics» amb Catalunya.

D'altra banda, l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va insistir en la importància del desdoblament de la C-260 a Vilatenim per millorar la connexió de la ciutat i potenciar el sector comercial de Vilatenim.

Així, amb el desdoblament de la C-260 fet, el vial sud (que connecta amb el firal) i el vial nord (que enllaça amb el camí vell de Vilatenim) es preveu que es resolguin els problemes de col·lapse de trànsit, especialment durant l'estiu.

I és que de mitjana anual es registren entre 21.000 i 24.000 vehicles al dia, una xifra que pot arribar a màxims de 43.000 cotxes diaris durant l'agost. Les obres han suposat una inversió al voltant dels 18 milions d'euros, dels quals 8,9 s'han invertit en la indemnitzció dels propietaris a qui es va haver d'expropiar terrenys. Els vehicles van poder començar a circular pel desdoblament coincidint amb l'inici de Setmana Santa, però pel talús encara no s'hi havia pogut circular fins aquest dijous. La C-260 al seu pas per Vilatenim era l'únic tram que quedava per desdoblar entre Figueres i Roses.