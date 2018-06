Els Mossos intervenen més de tretze quilos de peix a Llançà

Els Mossos d'Esquadra van denunciar el 20 de juny a Llançà dues persones, de 48 i 76 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili a aquesta població, per comprar tretze quilos de peix i marisc fora de la llotja. La primera d'elles per adquirir 1,30 quilos de lluç, 4 de rap i 3,17 de palaia sense factura o document que acredités la seva legal procedència. L'altre veí de Llançà denunciat va ser enxampat amb 4,6 quilos d'escamarlans. En els dos casos els agents també van denunciar a les persones que els havien venut el peix i el marisc. Aquestes infraccions estan tipificades com a greus a la Llei de pesca i acció marítimes i poden suposar multes que oscil·len entre els 301 i els 60.000 euros. Els aliments comissats s'han lliurat a beneficència.