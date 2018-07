El comerç de Figueres, reticent encara amb l'obertura dels festius

L'obertura dels comerços en diumenge és encara un dels esculls que el teixit comercial de Figueres ha de superar, si és que així ho vol. La previsió del president de l'associació Comerç Figueres és que les botigues comencin a obrir entre el segon i el tercer cap de setmana de juliol, en plena temporada alta, però encara hi ha reticències entre els comerciants i la possibilitat d'obrir en festius no s'ha consolidat.

Avui fa sis anys que Figueres va aconseguir l'excepcionalitat turística. Des d'aquell 1 de juliol del 2012, els comerços tenen permís per obrir diumenges i festius, però encara hi ha reticències al respecte i no visualitzen l'escenari en què aquesta dinàmica podria canviar.

El president de Comerç Figueres, Lluís de Anguera, confia que un cop arribi el volum important de turistes a la ciutat els comerços s'animaran a obrir. Però el petit comerç pensa diferent.

Si bé en un inici van ser diversos els establiments que es van aventurar amb els nous horaris, sis anys després són pocs els comerços que obren els diumenges. El d'avui és una excepció, perquè és el primer de rebaixes i es preveu que obrin més botigues de les habituals, però la tendència és una altra. Cada vegada són menys els que treuen profit de l'excepcionalitat turística.

«Els horaris no els decideixes tu, els adaptes en funció de la clientela», explica en Josep Maria, responsable de la botiga de llenceria Bonet. I és que fa uns anys «obrien un munt de comerços que ara tanquen, incloses les franquícies», afegeix la Núria, també de can Bonet.

Tendència a la baixa

De fet, al seu parer són una minoria els comerciants que tenen ganes d'obrir els diumenges i «són els que mouen els altres», però la mesura no s'arriba a consolidar. L'única excepció és la campanya de Nadal: aleshores la dinàmica és diferent a la dels mesos d'estiu, tot i que «les carteres són les que són».

A més, l'ampli marge de benefici de les franquícies els permet contractar més personal per treballar el diumenge. «Les petites botigues no podem assumir les despeses de personal, i l'obertura en festius només afavoreix les cadenes i grans superfícies», explica un comerciant del centre de Figueres que prefereix mantenir-se en l'anonimat. Per al botiguer, l'«augment de facturació no compensa la despesa i aquesta diferència l'hauria d'acabar pagant el client, no es pot tenir preu i servei».

Els hàbits de consum també han canviat i, més enllà d'obrir en festius, moltes de les vendes ara són a través d'internet. «La clau de sobreviure és l'adaptació», diu Manel Rodríguez, de la botiga de decoració Alegrí, que tampoc obre els diumenges. Tant ells com can Bonet venen a través d'Amazon, o del seu propi web.

Aquest canvi d'hàbits també el detecten no només en com es consumeix, sinó en el què. L'aposta per l'oci i la gastronomia ha adelantat les compres materials.

Rodríguez tampoc veu factible obrir en festiu durant l'estiu, sobretot perquè el turista busca sol i platja. «Només té sentit obrir un dia núvol», diu. A més, posa en dubte la supervivència dels grans centres comercials precisament per les noves tendències dels consumidors. Creu que la renovació passa per implementar la tecnologia i no tant en obrir diumenges.

Però pel que fa als establiments que treballen els migdies, la dinàmica és diferent. El juliol i l'agost, molts escurcen horaris i d'altres no tanquen. Un cop ha passat la voràgine turística, els comerços de Figueres tornen a la normalitat.