Kimbal Musk, el milionari que simpatitzava amb el referèndum de l'1-O

Kimbal i Christiana Musk, que aquest dissabte han celebrat el seu casament a Empúries, són uns enamorats de la zona. De fet, la tardor de l'any passat van passar com a mínim una setmana a l'entorn de l'Escala, una època que va coincidir amb el referèndum de l'1 d'octubre. En donen fe els comptes d'Instagram d'aquesta parella de milionaris.



L'1-O, Kimbal Musk (germà del propietari de Tesla Motors) va compartir diverses fotografies. Una és un selfie on se'l veu a l'Escala, rodejat de gent i amb un tractor de fons. "Protesta amb els catalans per protegir la seva elecció. El tractor hi és per impedir el pas de la policia", assegurava el milionari, que acomapanyava el text d'etiquetes relatives a la independència i el referèndum.





En un segon missatge a Instagram mostrava diverses fotografies explicant que "camions i arbres tallats bloquegen carreteres per evitar que la policia arribi als locals de votació", text que aquest cop acompanyava d'etitequets com "endavantCatalunya" o "referèndum català".Tant en aquest cas, com en l'altre, diversos usuaris de la xarxa mostren la seva opinió (favorable o contrària) respecte al procés català. Musk, que compta amb prop de 100.000 seguidors a Instagram, no en va respondre cap.Dies després, la seva dona Christiana, compartia diverses imatges de la parella des del Castell del Montgrí, que encara lluïa una gran pancarta amb un "Sí" relatiu al referèndum de l'1-O.Kimbal Musk, de 45 anys, va començar a treballar amb el seu germà gran, Elon, a la dècada dels 90. Va ajudar-lo a llançar Zip2, l'empresa que es convertiria en PayPal, origen de la fortuna dels Musk (Ebay la va comprar per 1.500 milions de dòlars). Tot i que Kimbal segueix vinculat als negocis del seu germà en projectes com Tesla Motors i SpaceX, dels que és un important accionista, fa anys que està concentrat en projectes vinculats a l'alimentació saludable.L'han definit com a "fundador del moviment alimentari modern" per la seva obsessió per substituir aliments d'elevat contingut calòric per altres de més saludables. Kimbal Musk és propietari d'alguns restaurants com el The Kitchen o Next Door, on serveixen plats elaborats amb aliments produïts de manera sostenible.Com a emprenedor social i filàntrop també ha impulsat diverses iniciatives per instal·lar horts en escoles i per fer arribar l'agricultura de proximitat a centres urbans.