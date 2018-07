L'alcaldessa de Roses es perfila per presidir el Consell Comarcal

La renúncia del president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Ferran Roquer, es preveu que sigui «imminent» i ja comencen a sonar noms sobre qui assumiria el relleu. Segons ha avançat el setmanari Empordà, l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, és una de les candidates. En aquests moments, Mindan és consellera comarcal d'Ensenyament.

Roquer, que també és alcalde de Borrassà i diputat de Junts Per Catalunya al Parlament, ja havia avançat el passat mes de febrer que deixaria la presidència del Consell Comarcal, una renúncia que en els darrers quatre mesos no s'ha fet efectiva. De fet, la possibilitat que Roquer cedís la presidència a un altre representant del seu partit es té en compte des de fa temps, però el procés s'ha allargat fins tenir clar el relleu.

En el cas de de ser presidenta del Consell Comarcal, Montse Mindan ja ha avançat que no deixaria l'alcaldia de Roses. Així, en el supòsit que assumís el relleu de Roquer, ho compatibilitzaria amb les tasques d'alcaldessa. Però no només sona el nom de Mindan. Com a possibles candidats també hi hauria l'alcalde del Port de la Selva i president de l'AMI, Josep Maria Cervera, i l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez.

Roquer no és l'únic representant comarcal que es va convertir en diputat després de les eleccions del desembre. També ho van fer Héctor Amelló (Cs) i Natàlia Sànchez (CUP). Tots dos ja han deixat l'acta de conseller. En el cas de Sànchez, els estatuts de la CUP no els permeten la duplicitat de càrrecs i també va renunciar a la regidoria de Figueres.