Dues persones mortes després de bolcar un camió a l'autopista AP-7, a la Jonquera

Dues persones han resultat mortes aquest dilluns després que el camió en què viatjaven hagi bolcat per causes que no han transcendit mentre circulava pel quilòmetre 1,5 de l'autopista AP-7, en terme municipal de la Jonquera, en sentit sud. El sinistre no ha implicat més vehicles, per la qual cosa no hi ha més persones afectades.



Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'incident cap a dos quarts de set de la tarda. El camió ha quedat entravessat i ha bloquejat completament la via en direcció Barcelona, que a banda ha quedat plena de la càrrega que duia el vehicle. Es fan desviaments des de França cap a la N-II per sortejar el bloqueig.





#AP7 cortada en km 1,5 por un accidente entre Le Boulou y La Jonquera -> Barcelona. pic.twitter.com/iIdg0IOaM9 — Tráfico Autopistas (@infoautopista) 2 de julio de 2018

Amb tot, hi ha un quilòmetre i mig de cua darrere el camió, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra hauran de trobar la fórmula per fer moure els cotxes en un tram que presenta dificultats perquè la via que transcorre en sentit nord està a diferent alçada.