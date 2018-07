Bassa i Forcadell arribaran aquest dimecres a la presó de Figueres

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell i Dolors Bassa passaran la nit de dimecres a dijous en presons catalanes. Concretament els líders independentistes ho faran a Lledoners (Bages) passant primer per Brians II, mentre que les preses aniran directament de Madrid, des d'on està previst que surtin demà dimecres, fins al centre penitenciari de Puig de les Basses (Figueres). La diferència es que en el cas de Forcadell i Bassa es farà un trasllat directe, mentre que en el cas dels presos s'ha fet amb parada a Saragossa on passaran una nit tot i que la consellera de Justícia, Ester Capella, havia demanat que fos un trasllat directe. Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart han arribat a tres quarts de tres de la tarda a la presó de Zuera, a Saragossa, i està previst que a primera hora del matí reprenguin el trasllat en un autobús de la Guàrdia Civil.

Jordi Turull, Jordi Rull i Joaquim Forn encara hauran d'esperar una mica per ser traslladats a Catalunya. En el seu cas, aquest dimarts el jutge Pablo Llarena ha donat el vistiplau necessari per ser traslladats. En una interlocutòria, el jutge assegura que no veu cap "raó processal" per oposar-se al trasllat, però recorda –com va fer la setmana passada en la resta de casos- que la decisió està en mans d´Institucions Penitenciàries. Segons fonts d'aquest organisme, els tres presos no sortiran demà de Madrid i no han concretat el calendari del seu trasllat. Turull, Rull i Forn també tindran com a presó de destí la de Lledoners, on es trobaran amb Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart.



El Govern assegura que no hi ha "ni contrapartida ni renúncia"

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha volgut deixar clar aquest dimarts que el trasllat dels líders independentistes a presons catalanes no és una contrapartida ni una renúncia a res i ha assenyalat que es fa d'acord amb la llei perquè no hi ha cap motiu per mantenir-los a tants quilòmetres. D'aquesta manera, Artadi ha desvinculat el trasllat dels presos de la reunió que el proper dilluns mantindran el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i ha assegurat que ha estat una decisió unilateral de l'executiu de Sánchez. Així mateix, Artadi ha lamentat la manca d'informació que està donant el Ministeri de l'Interior i s'ha queixat d'informacions "contradictòries".

Les entitats sobiranistes convoquen concentracions a les presons i una manifestació el 14 de juliol

Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i l'Associació Catalana de Drets Civils han anunciat aquest dimarts una gran mobilització per exigir l'alliberament dels polítics catalans empresonats el proper dissabte 14 de juliol a la tarda a Barcelona. Les entitats han assegurat que davant dels que pensen que l'acostament "és un gest polític" exigiran l'alliberament dels presos. També han convocat una concentració aquest dimecres a les 19h a Sant Joan de Vilatorrada per dirigir-se fins a la presó de Lledoners per celebrar-hi un acte polític i una concentració a la presó de Figueres coincidint amb l'arribada de Forcadell i Bassa.



Lledoners i Puig de les Basses, les presons catalanes dels independentistes presos

La presó de Lledoners és una de les més noves i modernes de les que disposa el Departament de Justícia i actualment acull prop de 700 interns –el 73% de la seva capacitat–. El centre penitenciari va ser inaugurat ara fa deu anys a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), a uns 70 quilòmetres de distància de Barcelona. Tot i que la presó va néixer com un centre per a interns condemnats, des de fa uns anys també acull presos en situació preventiva, com seria el cas dels 'Jordis', Junqueras i Romeva.

La presó bagenca està dividida en vuit mòduls penitenciaris i funciona a través d'un sistema pioner a tot Catalunya. En concret, la presó funciona amb un model de participació i convivència, en què els interns tenen un alt nivell de participació en la vida quotidiana a dins del centre. Els presos s'organitzen en comissions que s'escullen mitjançant una votació, i aquestes comissions poden fer propostes. Es tracta d'un sistema que està en marxa des de l'any 2012.

Pel que fa al centre penitenciari del Puig de les Basses de Figueres va ser inaugurat l'any 2014 i va fusionar les dues presons que hi havia a les comarques gironines, la del centre de Figueres i la de Girona. La nova presó unificada va costar 108,99 milions d'euros (MEUR) i va entrar en servei quatre anys més tard d'acabar les obres. Té una superfície construïda de 61.642 metres quadrats i compta amb nou mòduls penitenciaris en règim ordinari (set per a homes, un per a dones i un altre per a joves). El centre té capacitat per acollir 922 interns tot i que actualment hi ha 734 reclusos. Al mòdul de dones on ingressaran Bassa i Forcadell, hi ha a hores d'ara 35 internes.