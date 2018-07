Figueres obre l'ordenança de terrasses a les aportacions ciutadanes

Els ciutadans de Figueres ja poden consultar el projecte de l'ordenança de terrasses, que s'exposa públicament amb l'objectiu de recollir les aportacions dels figuerencs. És el pas previ abans que el ple municipal voti la regulació. Una votació que s'havia anunciat per a la sessió ordinària d'aquest dijous, però que s'ha ajornat sine die per complir amb l'exposició pública prèvia. S'hi treballa des de fa quatre anys.

L'objectiu és el de «recollir l'opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma». S'exposarà durant deu dies hàbils, fins al 13 de juliol i el consistori també ha habilitat un correu electrònic perquè els ciutadans puguin fer les aportacions.

La regulació de l'ocupació de les terrasses és un dels temes pendents de l'Ajuntament de Figueres. El 2014 es va presentar el primer esborrany. El document que l'Ajuntament de Figueres ha penjat al web municipal i al taulell d'edictes no conté les regulacions proposades per la comissió redactora.

Es tracta del projecte de l'ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública. El projecte que ja es pot consultar pretén «descriure els antecedents i els objectius, els problemes existents i la descripció de les possibles solucions».

Segons recull el projecte, la instal·lació de terrasses i mobiliari comercial s'ha de regular per tal de «garantir unes condicions adequades i segures» que permetin la convivència dels «usos urbans, el dret al descans, l'equilibri al paisatge urbà i el respecte pel patrimoni».

Així, el projecte, d'acord amb la legislació, estableix que l'ocupació de la via no pot superar la meitat de l'espai destinat a ús públic. A més, ha de deixar lliure un espai d'1,80 metres d'amplada -com a mínim- que puntualment es podria reduir a 1,5 metres.

L'objectiu és fer compatible l'ús general de la via pública amb el «funcionament ordenat» dels locals comercials i de serveis i conciliar els vianants amb els establiments. A més de fer una ciutat «accessible i inclusiva».

El projecte reconeix com a elements bàsics de la prestació del servei dels establiments elements com taules i cadires, para-sols, estufes, pissarres i faristols per informar dels productes. Només s'accepta excepcionalment jardineres i altre tipus de mobiliari auxiliar.

També regula el procediment general per l'atorgament de llicències, tant de les terrasses com d'altres ocupacions comercials, però també la inspecció, el règim sancionador, l'incompliment de l'horari de tancament, molèsties al veïnat o la instal·lació de qualsevol element (publicat o equips musicals) no autoritzat.

Un cop aprovada inicialment, segons fonts municipals, es tornarà a exposar públicament i s'obrirà el període d'al·legacions. Des d'aleshores se n'ha anunciat l'aprovació en diverses ocasions, l'última abans de l'estiu. L'ordenança es va deixar sobre la taula en la darrera comissió informativa perquè abans de votar-la a ple s'havien de recollir propostes dels ciutadans.

Figueres espera des de fa anys la regulació de l'ocupació de l'espai públic amb terrasses. El 2014 l'Ajuntament va anunciar que ja tenia un acord amb el sector. ERC va criticar recentment el retard en la tramitació d'aquesta normativa.