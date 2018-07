Rescaten els tripulants d'una barca encallada entre les roques

nL'època d'estiu és sinònim de rescats marítims per als cossos d'emergències. Ahir els Bombers en van haver de fer un a Roses sense conseqüències per als tripulants d'una barca. El succés es va produir pels volts de dos quarts de vuit del tarda de diumenge a la cala Montjoi.Els Bombers van rebre l'avís que hi havia una barca encallada a les roques. S'hi van desplaçar amb dues dotacions i amb l'ajuda d'una corda van ajudar els sis ocupants i dos gossos que eren a l'embarcació a sortir-ne.Part dels tripulants va patir rascades fruit dels fets però no hi va haver cap ferit greu.