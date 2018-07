ERC reclama "tolerància zero" contra l'incivisme

Esquerra Republicana de Figueres aposta per la tolerància zero contra l´incivisme contra tots aquells ciutadans i establiments que no compleixin amb les ordenances municipals. Els republicans consideren que aquest és un requisit imprescindible, que no únic, per començar a lluitar contra algun dels principals problemes que pateix a dia d´avui la ciutat com és la inseguretat.

Els republicans s´han reunit aquesta darrera setmana amb representants de les quatre associacions que formen part de la Coordinadora Josep Casero després que aquesta anunciés que no celebrarien les festes de barri per problemes de seguretat. A banda de tractar propostes urbanístiques i socials, els veïns i veïnes van posar a sobre la taula els problemes d´inseguretat i incivisme que els generen els establiments que no compleixen amb les ordenances.



En aquesta línia, des d´Esquerra s´ha detectat que aquesta problemàtica no és exclusiva de la zona oest del municipi i, per aquest motiu, aquest dilluns 2 de juliol s´ha presentat una instància al consistori per demanar a l´equip de govern quin esforç s´està realitzant per lluitar contra la falta de civisme. Concretament, ERC vol donar a conèixer a tots els figuerencs "les accions que s´han dut a terme contra els locals que acumulen denúncies per alteració d´ordre públic, contra la sanitat pública i per incompliment dels horaris de tancament".

La portaveu d´Esquerra a l´Ajuntament de Figueres, Agnès Lladó, explica que "veïns i veïnes ens han traslladat que aquesta falta de compliment de les ordenances és una taca que afecta tota la ciutat i cal redreçar-ho. És per aquest motiu que volem saber si s´hi estan dedicant tots els esforços necessaris o, com en d´altres àmbits, els problemes s´acumulen i les solucions no apareixen".

"Cal exigir que es compleixin totes les ordenances perquè d´aquesta manera donarem un pas cap a una ciutat més cívica i segura. No es tracta de cap solució màgica i definitiva però és una exigència que cal demanar a tots aquells que no respecten a la resta de figuerencs i figuerencs, acumulant denúncies per alteració d´ordre públic, accions contra la salut pública o incomplint els horaris de tancament", afegeix Lladó