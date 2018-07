Els Mossos d'Esquadra identifiquen un jove per fer un pintada a la presó de Figueres

Els Mossos d'Esquadra han identificat un jove per fer una pintada durant la concentració a la presó del Puig de les Basses de Figueres. El manifestant hauria pintat amb un esprai en un dels murs del centre penitenciari un escrit on s'hi pot llegir 'Dolors i Carme llibertat' acompanyat d'una estelada. La identificació s'ha produït al final de la protesta, convocada per les entitats sobiranistes per reclamar l'alliberament dels "presos polítics", i ha generat el rebuig d'alguns dels assistents que han criticat l'actuació de la policia.