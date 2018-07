Problemes a l'AP-7 durant unes 17 hores per l'accident mortal

L'accident de trànsit mortal de dilluns a la Jonquera ahir encara va generar problemes a l'autopista. I és que un dels carrils de l'AP-7 va estar tallat durant prop de 17 hores.

El motiu rau en el fet que el vehicle pesant que es va accidentar encara es trobava en aquesta via ràpida i, durant el matí, es va haver de retirar de la via. Es tracta d'un tràiler frigorífic que transportava fruita, la qual va quedar pel mig de la via en bolcar el camió.

La situació viària es va poder donar per normalitzada pels volts de dos quarts de dotze del migdia i l'accident es va produir el dilluns, pels volts de dos quarts de set de la tarda. A causa del sinistre viari mortal, es van generar cues a la zona, entre el Voló i la Jonquera, que van arribar a dos quilòmetres de longitud, segons Infoautopistas.

El Servei Català de Trànsit ahir va informar de la filiació de les dues víctimes mortals. Es tracta del conductor del camió, un home de nacionalitat marroquina que vivia a Molina de Segura, i l'acompanyant, A.D., un algerià de 52 anys i que era veí de Sagunt. Les causes del sinistre s'investiguen pels Mossos.