Figueres posa en servei les càmeres de videovigilància al barri de Sant Joan

Les set càmeres de videovigilància instal·lades al barri de Sant Joan de Figueres ja estan en funcionament. S'han col·locat a la rotonda del carrer Ter i a la cruïlla del carrer Ramon i Cajal i Dr. Ferran i permeten tenir controlats els principals accessos del sector oest de la ciutat, incloent aquest barri i el Culubret.

L'Ajuntament de Figueres recorda que aquesta mesura era una "reivindicació veïnal" que busca millorar la seguretat de la zona pel seu efecte dissuasiu. La seva instal·lació ha requerit uns tres mesos de treballs per obrir les rases i passar la fibra òptica amb un cost d'uns 162.000 euros. Falta una última fase amb la instal·lació de càmeres a la plaça Nova Icària i al carrer Món Millor. Més endavant també se'n posaran al Parc de les Aigües per evitar robatoris i trencament de vidres a vehicles.

Les set càmeres de videovigilància instal·lades al barri de Sant Joan de Figueres ja estan en funcionament després de superar el període de proves. S'han col·locat a la rotonda del carrer Ter i a la cruïlla del carrer Ramon i Cajal i Dr. Ferran amb l'objectiu de tenir controlats els principals accessos del sector oest de la ciutat, incloent aquest barri i el Culubret.

L'alcaldessa de la ciutat, Marta Felip, recorda que la seva instal·lació respon a una "reivindicació veïnal" del sector oest de la ciutat i confia que contribuiran a reduir les conductes incíviques o activitats delictives pel seu efecte dissuasiu. També s'han instal·lat cartells per informar als ciutadans de la presència de les càmeres.



Un sector problemàtic

Per la seva banda, el cap de la Guàrdia Urbana de Figueres, Josep Maria Riera, recorda que aquest és un sector on "històricament hi ha hagut més incidències que han comportat actuacions policials" i que ara es podrà tenir controlats els dos principals accessos del barri de Sant Joan i també del Culubret. En aquest sentit, assenyala que les imatges enregistrades i la informació que se'n pot extreure seran de gran utilitat per a futures investigacions.

L'adjudicació d'aquests treballs es va fer el desembre de l'any passat amb l'objectiu d'instal·lar un total d'onze dispositius. El pla per millorar la seguretat a la zona es va començar a gestar el 2014.