Figueres amenaça el cinema "Las Vegas" de tancar l'equipament

El cinema 'Las Vegas' continua pendent de presentar a l'Ajuntament de Figueres l'informe que acrediti que compleixen els requisits en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi. Fonts municipals han explicat que preveuen que els promotors de l'equipament l'entrin en els propers dies però que, si no ho fan, se'ls haurà de tornar a clausurar l'activitat. L'equipament va reobrir portes a mitjans de maig després d'acabar les obres que tenia pendents i que van obligar a tancar-lo el mes d'abril passat. Ho va fer, segons el consistori, amb una comunicació prèvia, pendent de les comprovacions tècniques, en les quals es va detectar que no disposaven d'aquest informe. El cas ha sortit al ple d'aquest dijous arran d'un decret d'alcaldia amb data de 22 de juny on s'estableix que l'establiment no pot obrir perquè no compleix aquest requisit. Des de l'Ajuntament han explicat, però, que la data és errònia i que l'escrit correspon a un decret que es va emetre amb anterioritat. La CUP ha reclamat al ple que es tanqui fins que no es regularitzin els permisos.

Aquesta no és la primera vegada que el cinema, que té llogat i gestiona el cineasta Ventura Pons, es troba immers en la polèmica. L'espai es va inaugurar el passat 6 d'abril amb un permís especial. Ho va fer amb l'estrena mundial del film 'Miss Dalí', la darrera pel·lícula del seu promotor, Ventura Pons. El cinema, però, funcionava amb un generador elèctric i tres de les quatre sales no estaven acabades. Per això, van anunciar que tancarien i tornarien a obrir el 20 d'abril. I així ho van fer, tot i que no disposaven del permís d'obertura definitiu.

Per obtenir-lo, calia obrir una rasa al carrer per acabar la instal·lació elèctrica i aconseguir, així, el permís definitiu. La Guàrdia Urbana va aixecar acta de l'incompliment després d'inspeccionar l'establiment i els seus promotors van anunciar que el tancaven fins que haguessin resolt el problema. Finalment, a mitjans de maig van acabar les obres i el consistori els va concedir la comunicació prèvia que els va permetre reobrir.