Figueres impulsa els establiments dels carrers poc comercials

L'Ajuntament de Figueres persegueix l'objectiu de transformar i dinamitzar els carrers poc comercials de Figueres i, ja el passat mes d'octubre, es va obrir una línia d'ajuts per subvencionar l'obertura de nous establiments fora de l'eix comercial, una intervenció que s'emmarca en el Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric de la ciutat. Aquest dimecres l'Ajuntament en va fer balanç i va entregar els distintius als establiments que s'hi han adherit.

En total són onze les subvencions per a la reforma i obertura de nous establiments al centre amb un màxim de 21.000 euros per subvenció. L'import total dels ajuts aprovat sés de 106.150 euros i s'han acceptat totes les sol·licituds presentades. D'aquestes, 6 corresponen a l'obertura de nous establiments, i els 5 restants a la modalitat de reforma de locals comercials ja existents. Així, se n'han beneficat establiments de la perifèria del centre històric, que s'inscriuen en els carrers Barceloneta, Rec Arnau, Hortes, Pere Seràs Isern, Caserna, Sant Rafael, Peralada (al tram menys comercial comprès entre el carrer Ample i carrer Tapis), i Jonquera (al tram menys comercial entre carrer Canigó i avinguda Costa Brava). La línia de subvencions s'emmarca en la reforma del nucli vell de Figueres del Pla de Barris, amb què s'haurà reformat el carrer Jonquera, Barceloneta, Ample i el carrer Peralada amb Rec Arnau.

«Volem aconseguir que tot l'entorn del pla de barris i el centre històric s'aixequin les persianes o es milloren establiments ja existents», assenyalava ahir l'alcaldessa Marta Felip. Però el pla de barris va quedar aturat arran de la crisi i es va tornar a reprendre el 2016, «això ha fet que haguem hagut de córrer per acabar les obres abans del 31 de desembre d'enguany», la data en què les obres que no hagin finalitzat no tenen dret a rebre el 5% de la subvenció de la Generalitat.



Pendent del carrer Sant Pau

La propera intervenció que preveu l'Ajuntament, en aquest cas amb fons propis, és també la revalorització de la zona comercial del carrer Sant Pau. «Un cop haguem acabat amb el centre històric, haurem de saltar a l'altra costat de la Rambla», una intervenció prevista per l'any veinent,segons Felip. Amb tot plegat s'espera «posar en valor el barri vell».

Les subvencions atorgades són una peça més per transformar el centre de Figueres.

De fet, Marta Felip va posar en valor el projecte de la plaça Elíptica i l'antic Escorxador, que «donarà un nou gir a la ciutat i ens permetrà estendre el centre».