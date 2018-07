Per a una figueres que reconegui la seva diversitat

Per diversitat cultural s'entén la multiplicitat de mitjans pels quals s'expressen les cultures dels grups i les societats.

Des de la CUP i Som Alternativa estem en ple debat i diagnosi de ciutat a través del cicle de xerrades Figueres en Moviment i, pel que fa a la diversitat cultural, hem de fer autocrítica.

A les nostres assemblees la població migrada o racialitzada (el 40% de la població) no hi està representada. Per aquest motiu, hem de repensar-nos i revisar els nostres mecanismes de lluita.

L'acte que vam organitzar el divendres, 29 de juny, a Figueres, va ser una mínima mostra d'això, perquè tenim molta feina per davant. Els ponents que van participar afirmaven sentir-se al marge de les polítiques i les dinàmiques de la ciutat.

Les discriminacions que viuen són diverses i parteixen d'un mateix fet: a Figueres s'han creat guetos, i aquesta hauria de ser una situació molt preocupant per a totes les ciutadanes, ja que afecta la infància i l'adolescència, que és sentenciada a un o altre futur segons el seu cognom, explicava la Jihan Dahou, de l'Associació Dones per la Pau.

La Souadou Balde, de l'Associació Mussidal, ens deia que la Marca de l'Ham no és Àfrica i el públic emmudia.

En José Castellón, de l'Associació Barri de Sant Joan, explicava com el poble gitano ha estat expulsat d'un barri a l'altre segons les necessitats urbanístiques.

I la Yolanda Villarraga de l'Associació Aires de Mi Tierra explicava les dificultats que es troba en la gestió de l'activitat de l'entitat, així com per aconseguir obrir-la a totes les persones.

Si volem una Figueres que reconegui la diversitat, antiracista, el primer pas és escoltar aquelles persones que pateixen opressions diverses per la seva religió, origen o cultura.

Sense elles, sense les seves veus, no podem construir la ciutat que volem.

Reconèixer aquestes opressions ens interpel·la als que no les patim. No tenim altra opció que la de callar, escoltar i revisar els propis privilegis si volem el reconeixement de la nostra diversitat.