Recorren l'arxiu del cas del ciclista mort a Roses

La fiscalia ha recorregut l'arxiu del cas contra el conductor drogat que va atropellar mortalment un ciclista a Roses l'octubre del 2016, dictat pel jutjat d'instrucció 2 de Figueres. L'advocat de l'acusació popular, exercida per la plataforma cívica Mou-te en Bici, Antoni Sant, ha explicat que s'han adherit a la petició del fiscal i espera que l'Audiència de Girona ordeni reobrir la investigació.

Tot i que fins al lloc s'hi van desplaçar l'helicòpter medicalitzat i una ambulància del SEM, no van poder fer res per salvar la vida de la víctima, un belga de 61 anys que va morir gairebé a l'instant. El conductor del Porsche va resultar il·lès.

Sant subratlla que l'atestat i l'informe tècnic de la policia recullen indicis per considerar que l'accident va ser per culpa d'una imprudència al volant de l'investigat. «Anava a una velocitat excessiva, afectat pel consum d'estupefaents i amb una conducció desatenta», exposa. L'advocat sosté que hi ha indicis suficients per continuar la causa per un delicte d'imprudència greu amb resultat de mort i portar el conductor a judici.

El Jutjat d'instrucció 2 de Figueres, però, va arxivar la causa penal contra el conductor francès. Per fer-ho, la interlocutòria es basava sobretot en l'atestat policial i concloïa que «no existeix cap indici de delicte tenint en compte que l'únic que s'ha pogut constatar és que l'investigat havia consumit cocaïna».El jutjat considerava que la investigació de la policia només reflectia que «probablement, la causa de l'atropellament va ser una manca d'atenció del conductor» però no apareixien indicis d'excés de velocitat, de conducció temerària «o de qualsevol altra infracció que indiqui la comissió d'un delicte per imprudència».