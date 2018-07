Crida solidària per aturar el desnonament d'una família de Figueres

Una sentència de desnonament obliga una família de Figueres a abandonar l'immoble del carrer Cendrassos al setembre. Hi viu de lloguer l'Anna, de 63 anys, amb la seva parella i la seva germana. El procés judicial va començar fa un any per diversos impagaments en el rebut del lloguer, que ascendeixen a uns 8.000 euros. De fet, aquesta és la quantitat que haurien d'ingressar abans de 10 dies si volen tenir possibilitats d'aturar el llançament. «No busquem una donació, sinó un préstec perquè aquests diners els tornarem», diu l'Anna, que posa el seu telèfon a disposició de qualsevol que els pugui oferir ajuda (636596746).

De fet, tots tres pateixen malalties i els ingressos de les pensions s'havien de destinar a pagar metges especialistes i medicaments. La parella de l'Anna pateix problemes respiratoris i la seva germana és diabètica i té mal als ronyons. A més, la claustrofòbia i els atacs de pànic de l'Anna els impedeixen traslladar-se a qualsevol altre pis.