L'Escala delimita el moll grec d'Empúries per evitar que s'hi enfilin

L'Ajuntament de l'Escala s'ha fet càrrec de refer la tanca perimetral del moll grec d'Empúries per evitar que s'hi enfili gent, sobretot durant l'estiu quan són milers els banyistes que passen per aquesta platja. La Generalitat, a través del Departament de Medi Ambient, està refent els tancaments dels espais dunars també per protegir-los de la pressió del pas de persones. L'antic port d'Empúries per on arribaren els grecs fa més de dos mil anys patia des de fa temps la constant presència de persones que hi accedien.

El majestuós moll està situat en un extrem de la la platja a tocar la ciutat de Sant Martí d'Empúries. Es va construir al segle I aC. Sota l'aigua que l'envolta s'hi conserven encara velles estructures d'aquest important antic port que amb el pas dels seglesva ser colgat en bona part per la terra.

La seva presència recorda que aquest indret va ser la portada d'entrada de grecs i romans a la península Ibèrica.

Però a l'estiu el valuós element patrimonial queda envoltat de banyistes que busquen el sol i la platja. L'estiu passat la imatge de banyistes o visitants al capdamunt de l'estructura del moll era diària.

Les enormes roques que el componen permeten un fàcil accés a la part superior fins i tot per al menors.

La Generalitat, arran de les olímpiades de 1992 el va delimitar per protegir-lo, però les tanques es van anar malmetent amb el pas dels danys i l'estiu passat van acabar desapareixent.

L'Ajuntament, malgrat que no és l'administració directament competent, va decidir refer els elements que marquen el perímetre per impedir-ne l'accés amb l'objectiu de «delimitar aquest bé cultural i que no s'hi enfili ningú».

A la mateixa zona un temporal de llevant va posar al descobert aquest hivern restes de la ciutat grega que han estat excavades en els darrers mesos. En aquest cas es van documentar i es van cobrir de sorra i la platja actualment té el seu aspecte original.



Protegeixen les dunes

Però un altre element sensible a la presència del pas de persones són les dunes litorals. Per la zona es cacula que cada any hi passen dos milions de persones. L'Ajuntament ha informat que «la Generalitat, responsable de la duna, està reparant trams de tanca trencats amb cordes per intentar que no l'envaeixin les persones».

L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament va renovar l'any passat la senyalització de la duna com a zona protegida i, quan estigui ben delimitada de nou, està previst tornar a posar els cartells que el temporal de llevant va tirar.

És un sector de gran interès perquè conté un hàbitat d'interès comunitari prioritari, segons la directiva europea d'hàbitats, amb dunes de pinedes de pi pinyer o de pinastre i nombroses espècies de flora i fauna d'interès