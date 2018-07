Salut «donarà preferència» als dispensaris dels municipis allunyats

El Departament de Salut insisteix que els dispensaris que depenen del CAP de Bàscara tenen el servei garantit i, fins i tot, es compromet a «donar preferència als pobles que estan allunyats» a l'hora de cobrir les baixes i vacances del personal. Una desena d'alcaldes de l'Àrea Bàsica de Salut de Bàscara havia manifestat la seva preocupació pel que consideraven una reducció del servei i temien que s'acabessin tancant els consultoris. Els pobles afectats són Bàscara, Camallera, Garrigàs, Garrigoles, Palau de Santa Eulàlia, Pontós, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Vilaür, Vilademuls i Vilopriu.

«Hem d'intentar que quan el personal sanitari faci vacances o estigui de baixa els puguem cobrir al cent per cent», va explicar el gerent territorial de CatSalut a Girona, Miquel Carreras, durant la inauguració del nou CAP de Figueres. El responsable en reconeix la dificultat, és per això que aposta per «donar preferència» als municipis més apartats.

De fet, Carreras va reiterar que no s'ha reduït el personal i que s'ofereixen els mateixos serveis que a la resta d'ABS. La inquietud dels alcaldes naixia arran de la reestructuració horària de cinc dispensaris locals (Camallera, Sant Miquel de Fluvià, Garrigàs, Pontós i Palau de Santa Eulàlia) que, per als acaldes, corresponia a una reducció de plantilla.

Al respecte, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que des del Departament es garantirà el servei a la ciutadania. Un servei «que no sempre es pot fer com fa deu o quinze anys enrere, però que s'ha de mantenir sempre igual».



Inauguració del nou CAP

La consellera va inaugurar aquest divendres el nou Centre d'Atenció Primària de Figueres. L'equipament, que funciona des d'aquest dilluns, s'ha construït amb una inversió de 3,4 milions d'euros a la zona de Rally Sud. Vergès va destacar que la posada en marxa de l'equipament «permet ampliar la cartera de serveis», en referència a la incorporació de professionals per atendre la salut mental. A més, també concentrarà tota l'atenció pediàtrica des d'aquest dilluns.

L'equipament sanitari disposa de tres plantes i 22 sales de consulta, una de doble per a odontologia, una de polivalent amb quatre punts d'atenció i una àrea d'atenció continuada amb quatre boxs d'atenció. A més de zones de despatxos, educació sanitària, emmagatzematge i una àrea de personal. En els propers mesos es preveu també la incorporació d'una llevadora.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va recordar que el projecte del CAP es va gestar el 2006, en una època en què la ciutat havia crescut el nombre d'habitants, però només comptava amb un centre d'atenció primària. «Des de fa 12 anys que teinm 46.000 habitants i un sol CAP, l'Ernest Lluch», va insistir Felip.

Un CAP «equilibrat, funcional, estetic i que dona vida al barri del Rally Sud», va destacar Felip. A més, la seva ubicació al sud de la ciutat permet una fàcil accessibilitat. Ara només queda pendent resoldre l'aparcament. «Estem parlant amb Patrimoni de la Generalitat per habilitar un solar adjacent per estacionament», va dir.