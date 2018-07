Condemnen l'Ajuntament de Figueres a pagar 1.000 euros de premi a un policia a qui va concedir una medalla d'or

Un jutjat de Girona ha condemnat l'Ajuntament de Figueres a pagar 1.000 euros de premi a un policia local a qui va concedir una medalla d'or. El guardó se li va atorgar pels 30 anys que feia que l'agent estava al cos i tenia la compensació econòmica associada, però el consistori es va negar a donar-li. Ara, una sentència obliga l'equip de govern de l'alcaldessa, Marta Felip, a atorgar els 1.000 euros, a més de fer-se càrrec de les costes. Des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) celebren la decisió judicial i esperen que "marqui un precedent" perquè el consistori "deixi l'actitud dictatorial" que té. "Només demanem que l'Ajuntament compleixi amb el que està establert", ha reblat el president del CSIF a Girona, Rafa Sánchez. El jutge ha esgrimit el criteri d'igualtat per a justificar l'abonament dels diners, ja que fins aleshores el consistori havia pagat els 1.000 euros a tots els agents que complien 30 anys de servei.

L'Ajuntament de Figueres haurà d'abonar els 1.000 euros de premi a un policia local que porta 30 anys de servei al cos. Així ho ha decidit el jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona després que l'agent, a través del sindicat CSIF, denunciés que el consistori no va retribuir-lo com sí havia fet amb la resta de policies que complien amb el requisit. Segons esgrimeix la sentència, l'actitud de l'Ajuntament de Figueres "vulnera el dret a la igualtat i a la no discriminació". De fet, el text assenyala que el consistori ha donat un tractament diferent a situacions "idèntiques", i per això l'obliga a pagar el premi al policia, i a més, li imposa les costes del judici.

L'Ajuntament de Figueres va agafar-se a un decret d'alcaldia del 12 de juny de 2017 per no fer efectiu el pagament d'aquesta quantitat a l'agent. El jutge, però, considera que no "s'ajusta a dret" i per això l'anul·la.

Des del sindicat CSIF es mostren "satisfets" amb la decisió judicial i demanen al consistori que "compleixi amb el què diu la llei". El president del CSIF a Girona, Rafa Sánchez, lamenta que hagin d'arribar a situacions com aquesta, però assegura que "raonar amb l'equip de govern és impossible".

Sánchez ha explicat que hi ha un altre cas que està en tràmits judicials i que "és calcat" al que acaben de guanyar. "Estem convençuts que ens tornaran a donar la raó. Només esperem que serveixi perquè l'Ajuntament canviï la seva actitud", ha reblat.

Critica la despesa en advocats

Sánchez ha demanat que es torni a la mesa de negociació i que no es continuï anant als tribunals per aquests temes. A més, el president de CSIF ha lamentat que el consistori es gasti "tants diners" amb lletrats quan "hi ha magnífics assessors jurídics" municipals.

"Per a l'Ajuntament no és un problema gastar-se 5.000 euros en un advocat, com que els diners no són seus", ha lamentat. En aquest sentit, Sánchez ha posat en valor la importància que té que es condemni el consistori a pagar les costes. "Si no arriba a ser així, les hauria d'assumir l'afiliat que no té els mateixos recursos", ha etzibat.

Sánchez també ha recordat que fa pocs dies una altra sentència va condemnar el consistori a pagar el sou complert a tres agents policials en pràctiques. Els denunciants van anar a judici després que el consistori els abonés només el sou base (611,31 euros). La resolució, que és ferma, obliga l'Ajuntament a pagar més de 19.000 euros als tres policies.