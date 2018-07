L'Observatori d'Albanyà estrenarà un Festival de les Arts Escèniques

El càmping de Bassegoda Park i l'Observatori d'Albanyà han creat un festival de les arts escèniques de l'Observatori, ArtiCel, que es portarà a terme des del 21 de juliol fins al 9 de setembre coincidint amb la Festa Major del Bassegoda Park. Tots els espectacles, excepte els de la festa major, es faran a l'escenari de l'observatori. Es podrà sopar i fer un bateig astronòmic.

El festival s'estrenarà amb l'actuació de l'humorista Jordi LP el 21 de juliol. El compositor Pep Sala, el 29 de juliol, l'Ensemble de l'Observatori Astronòmic Albanyà –conjunt de corda i piano especialment creat per a la interpretació de música clàssica a l'observatori–, el 10 d'agost; El Pot Petit, dissabte 8 de setembre, especialistes en animació per a petits i grans; i el Quartet de la Chatta, diumenge 9 de setembre, de llarga trajectòria professional a la televisió.

Pel que fa als espectacles de la Festa Major del Bassegoda Park (8 i 9 de setembre), posaran el punt i final a aquest primer festival de les arts escèniques de l'Observatori Astronòmic Albanyà.

Des de l'organització s'espera una positiva afluència de públic que pugui situar Albanyà en el mapa dels festivals d'estiu de les comarques de Girona. Per aquest motiu, s'ha volgut apostar per artistes de renom com Pep Sala o Jordi LP, que actuaran a un preu competitiu, amb entrades a 20 ? per espectacle.