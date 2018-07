Roses reserva 825.000 euros per negociar la compra de la casa Rahola

L'Ajuntament de Roses ha reservat una partida de 825.000 euros per oferir una proposta de compra als propietaris de la casa Ramon Rahola, de finals del XIX i inclosa dins l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L'Ajuntament es planteja la possibilitat de traslladar a aquest espai l'Arxiu Municipal.

El govern intenta des de fa anys la compra d'aquest emblemàtic edifici, obra de l'arquitecte Joan Marès, situat a plaça Catalunya i d'estil eclèctic.

L'edifici, segons el catàleg de la Generalitat, és un dels pocs que es conserven de l'eixample que a finals del XIX, principi del XX, va dotar la vila de Roses d'una façana litoral amb l'estètica d'aquell moment. El seu nom es deu al seu propietari, un dels fills de la nissaga Rahola, família de molta rellevància a Catalunya.

L'Ajuntament va aprovar en el darrer ple una modificació de crèdit amb part del romanent de tresoreria positiu que inclou la partida per fer una opció de compra.

L'alcaldessa, Montse Mindan, va explicar que això no implica que estigui tancat cap acord ni que els propietaris accedeixin a la venda. La primera xifra de la propietat «era molt major», al voltant d'1,5 milions d'euros.

L'Ajuntament va optar per fer un peritatge per part dels tècnics municipals que va estimar en 780.000 euros el preu. Posteriorment se'n va demanar un segon d'extern «i aquest és el que portem a ple per possibilitar tenir una oferta per poder fer a la propietat». «El que estem fent és tenir la partida aprovada per poder fer l'oferta en base als peritatges que s'han aportat», va insistir l'alcaldessa.



Crítiques al trasllat de l'arxiu

Els grups del consistori estan d'acord amb la compra però divergeixen en l'ús que inicialment s'ha plantejat com a seu de l'Arxiu Municipal. L'espai en el qual se situa actualment és insuficient per a acollir tot l'arxiu.

ERC va ser l'únic grup que no va considerar-ho malament. Plana va manifestar que «l'ús que es planteja donar-li ens sembla correcte, però en tot cas, creiem que no és el més important». El grup creu que hauria de ser prioritari que els ciutadans tinguin un accés públic a l'immoble.

En canvi, la portaveu del PSC, Olga Simarro, el regidor del PP, Manel Escobar i el de Cs, José Manuel Álvarez, han qüestionat la idoneïtat de traslladar-hi l'Arxiu Municipal per l'elevat cost del projecte d'adequació de l'edifici.

«El que suposa crear l'arxiu ens sembla excessiu», va dir Simarro. Per a Escobar, «no és el valor per la compra de la casa sinó el que per al futur comportaria, l'altre dia aquí ens va ensenyar un projecte en el qual es convertirà en 2,5 milions la quantitat», i la va qualificar «d'excessiva».

En la mateixa línia es va manifestar el regidor de Cs que creu que hauria d'estar en un altre lloc «molt més il·luminat, en un gran accés per a totes les persones».

L'alcaldessa va constatar que ara es pretén intentar comprar l'immoble i «després si cal ja acabarem de negociar si acabem de fer o no l'arxiu i que quedi per al poble de Roses.