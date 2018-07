Christiana Musk mostra una imatge del casament a Empúries

La dona de l'empresari Kimbal Musk, la milionària Christiana Wyly, mostra a través del seu perfil d'Instagram una imatge del mediàtic enllaç a Empúries.





Christiana explica queamb una imatge de la parella i les taules de la celebració a les ruïnes d' Empúries La núvia té agraïments per diferents empreses que van participar en la celebració com l'Hostal Empúries on es van allotjar molts dels convidats, el Molí de l'Escala que va servir l'àpat al jaciment grecoromà o l'Esculapi, de Sant Martí d'Empúries. Fins i tot esmenta l'alcalde, Víctor Puga.A través del seu instagramcom els músics que van actuar o que l'actriu Salma Hayek l'hauria ajudat a escollir "el vestit perfecte".La parella es van casar el 30 de juny a les ruïnes d'Empúries. El dia abans van fer un petit àpat a Sant Martí d'Empúries on es van tancar els bars i els accessos.