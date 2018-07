Augmenta la pressió sobre la neteja i l'incivisme al sector oest de Figueres

La neteja i el manteniment dels carrers dels barris del sector oest de Figueres –on viu majoritàriament la comunitat gitana– és encara un dels reptes pendents de la ciutat. Durant els mesos d'estiu i amb la fresca que acompanya els vespres, els carrers dels barris de Sant Joan i el Culubret s'omplen de tot tipus de mobles que treuen els mateixos veïns per fer tertúlia i menjar a peu de carrer. Però a més, també s'hi acomulen altres andròmines que obstaculitzen el pas, com ara barbacoes.

Per tal de mantenir els carrers nets i evitar l'ocupació de la via pública permanentment per mobles, l'Ajuntament de Figueres ha iniciat una campanya de retirada d'estris que durarà tot l'estiu. El dispositiu de retirada de mobles i andròmines al carrer es realitza des d'Ecoserveis i en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Figueres. Es va iniciar la setmana passada i es preveu que duri fins passat l'estiu.

Segons fonts municipals, s'havia avisat prèviament els veïns de la zona que tots aquells mobles que ocupessin la via pública serien retirats. Tot i això, la neteja, que es va produir a primera hora del matí, es va endur mobles, cadires i altres estris que obstaculitzaven el pas i que, en certs aspectes, suposen un perill per als vianants.



Barbacoes i taules

El servei serà periòdic al llarg de l'estiu, l'època en què s'acumulen més andròmines a les places i voreres. Barbacoes, sofàs, cadires i taules són el principal mobiliari que els veïns de Sant Joan i el Culubret treuen al carrer. I és que l'Ajuntament apunta que el sector oest és l'únic punt on es dona aquesta problemàtica.

La recollida s'efectua a les sis del matí i vol incentivar els veïns de la zona a mantenir el carrer lliure d'objectes, així com mantenir la seguretat.

La campanya no forma part del projecte de la brigada de bones pràctiques, que treballa per sensibilitzar sobre el reciclatge i la conservació dels carrers del barri nets, però s'emmarca en la voluntat global de conscienciar els veïns en el civisme. La darrera acció –de caràcter pedagògic– ha sigut la presentació del videoclip A tu verita, que s'orienta sobretot a la sensibilització.